Нардеп Гаврилюк ездит на внедорожнике, который передавали в зону АТО

Депутат фракции «Народный фронт» Михаил Гаврилюк ездит на работу в Верховную Раду на внедорожнике, который предназначался украинским военным в зоне АТО.

Об этом заявил журналист Василий Крутчак, который опубликовал видео приезда Гаврилюка в Facebook.

«Я очень рад, что народный депутат Михаил Гаврилюк с бешеной скоростью развивается. Он уже дошел до стадии мародерской схемы. Открыл благотворительный фонд, оформил на фонд автомобиль для передачи в зону АТО, а сам уже более двух лет возит на данном автомобиле свою задницу в ВРУ. А чтобы никто не увидел, прячет автомобиль на закрытой парковке по ул. Банковая. Ну и людям рассказывает истории, добирается на работу, на жигулях, метро, маршрутке», – написал Крутчак.

Журналист проследил за Гаврилюком и после того, как нардеп припарковался, подошел к нему, чтобы взять комментарий. Гаврилюк молча прошел мимо Крутчака.

На видео видно, что этот внедорожник со специальными темно-зелеными номерами, которые учредило МВД для участников АТО и волонтеров.