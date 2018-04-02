Боевики в очередной раз сорвали разведение сил в Станице

Боевики в очередной раз сорвали запланированное на 20 апреля 2018 года разведение сил в Станице Луганской.

Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Facebook.

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать режим тишины на участке разведения сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская. Чтобы запланированное на 20 апреля разведения сил и средств не произошло", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в районе Станицы Луганской боевики из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции украинских войск, о чем были проинформированы наблюдатели ОБСЕ. Кроме того, отмечается, что в районе Станицы Луганской второй год подряд является невозможным разведение сил из-за систематического нарушения боевиками минских договоренностей.

"Подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу сил при условии неукоснительного выполнения главарями оккупационной администрации РФ требований Рамочного решения относительно разведения сил и средств на линии разграничения", - говорится в сообщении.