В штабе АТО опровергают обстрел Луганска

В штабе АТО опровергают информацию об обстреле района Луганска, где была сконцентрирована техника боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба в Facebook.

В ведомстве заявляют, что техника незаконных вооруженных формирований «ЛНР» повредилась в результате пожара.

«Предполагается, что один из автомобилей был загружен боеприпасами, которые и сдетонировали при пожаре», – сказано в сообщении.

«Кроме того, по инсайдерской информации из штаба 2 армейского корпуса российско-оккупационных войск, враждебная разведка не фиксировала передвижения артиллерийских подразделений сил Антитеррористической операции в указанный период», – утверждают в штабе.

Отмечается, что передвижения украинских военных в районе Луганска не фиксировали и представители СММ ОБСЕ.