Суд приговорил одного из убийц мэра Старобельска к пожизненному заключению

Суд приговорил одного из убийц Старобельского городского главы Владимира Живаги к пожизненному заключению.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области. В пресс-службе напомнили, что, согласно результатам расследования, двое жителей Луганской области, выполняя заказ на убийство, застрелили Живагу на территории двора Старобельского горсовета.

Так, приговором первой инстанции убийцы были приговорены к 15 годам лишения свободы.

"Суд апелляционной инстанции пересмотрел решение Старобельского районного суда... приняв новый приговор, которым одного из убийц мэра приговорили к пожизненному лишению свободы. Относительно второго участника преступной группы приговор суда оставлен без изменений", - отметили в прокуратуре. При этом уголовное производство в отношении организатора заказного убийства выделено в отдельное, он объявлен в розыск.