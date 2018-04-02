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Суд приговорил одного из убийц мэра Старобельска к пожизненному заключению

Вчера, 18:09 citynews.net.ua | Напечатать

Суд приговорил одного из убийц Старобельского городского главы Владимира Живаги к пожизненному заключению.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области. В пресс-службе напомнили, что, согласно результатам расследования, двое жителей Луганской области, выполняя заказ на убийство, застрелили Живагу на территории двора Старобельского горсовета.

Так, приговором первой инстанции убийцы были приговорены к 15 годам лишения свободы.

"Суд апелляционной инстанции пересмотрел решение Старобельского районного суда... приняв новый приговор, которым одного из убийц мэра приговорили к пожизненному лишению свободы. Относительно второго участника преступной группы приговор суда оставлен без изменений", - отметили в прокуратуре. При этом уголовное производство в отношении организатора заказного убийства выделено в отдельное, он объявлен в розыск.


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