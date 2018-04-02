В полиции рассказали, сколько изъяли оружия в зоне АТО за три года

По состоянию на 16 апреля с 2015 года подразделениями уголовного розыска Донецкой области было изъято более 680 гранатометов, 7500 гранат и 650 кг взрывчатых веществ.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Также в полиции отчитались об изъятии более 600 единиц огнестрельного оружия, более 1 млн патронов, 7500 гранат, 64 РПГ, а также более 650 кг взрывчатых веществ (тротил, пластид, порох).

«В рамках противодействия организованной преступности прекращена деятельность 38 группировок, причастных к 183 тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых - похищение, пытки и убийства людей», - говорится в сообщении.

Всего с 2015 года объявлено о подозрении 2070 боевикам.