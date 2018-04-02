Права людей с инвалидностью в Украине ухудшились с начала АТО

С начала проведения Антитеррористической операции на Донбассе ухудшилась ситуация с правами людей с инвалидностью в Украине.

Об этом сообщил заместитель председателя Мониторинговой миссии Организации Ообъединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине Бенджамин Моро в ходе круглого стола, пишет РБК-Украина.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека прибыла в Украину, чтобы взглянуть на ситуацию вокруг Майдана. Мы были приглашены отчитываться по правам человека. Но когда мы прибыли в марте, ситуация очень быстро переросла в конфликт. На то время у нас были коллеги, которые работали в крупнейших городах Украины. Нас правительство попросил сфокусироваться на работе в регионах, которые пострадали от конфликта", сказал Бенджамин Моро.

По его словам, на сегодня организация имеет свои офисы на территории, которые контролируются вооруженными формированиями. Также работают команды в Краматорске, Харькове и Одессе.

"Каждый день мы проводим интервью с жертвами конфликта. Мы общаемся с семь'ямы тех, кто был незаконно задержан или подвергался пыткам. Мы посещаем также места содержания под стражей. Права людей с инвалидностью - очень тяжелая тема, но правительству надо быть более ответственными. Конфликт в Украине усугубил ситуацию с правами человека в Украине. Люди, живущие в изолированных городах за линией соприкосновения, - для них получить доступ к социальных льгот очень сложно", - сообщил он.

По его словам, много людей пострадали за время конфликта на Донбассе. "Через линию столкновения люди с физическими ограничениями почти не могут двигаться. Мы имеем тысячи людей, ограниченных в получении социальной поддержки. Я был свидетелем того, как женщине понадобилось три часа чтобы пересечь один километр расстояния в Станице Луганской" , - добавил Бенджамин Моро.