Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Лисичанске

Сегодня, в 12.10 на перекрестке улиц Машиностроителей и ул. Гора Попова г. Лисичанск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «МАЗ» и микроавтобуса «Рута».

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области

В результате ДТП телесные повреждения получили двое пассажиров и водитель микроавтобуса «Рута», а также пассажир автомобиля «МАЗ».

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГУНП, Лисичанского отдела полиции и патрульной полиции, специалисты ГСЧС и врачи скорой медицинской помощи.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.