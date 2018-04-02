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Глава Луганской области Юрий Гарбуз рассказал о том, как жил в лесу с волками

Вчера, 15:20 citynews.net.ua | Напечатать

Глава Луганской области Юрий Гарбуз в интервью изданию «Гордон» рассказал о том, как в молодости, был отшельником.

«Я прожил в лесу три года: ни электричества, ни других благ цивилизации не было. Жил отшельником в землянке. Родные приезжали, мама плакала, на колени вставала: "Синочок, всі діти як діти, а ти в мене збожеволів, повернись додому". А я не мог, мне нужно было разобраться внутри себя, найти себя. В лесу, в яме, из которой я потом себе землянку сделал, жила волчица. У меня с ней конфликты начались, в конце концов я ее убил. Но у нее, оказывается, были волчата. Я их потом нашел со своими собаками. Волчата уже подыхали с голоду. Естественно, начал их выхаживать, это был мой крест за убийство их матери. Волчата ожили, окрепли, я решил выбрать себе самого сильного, а остальных раздать. Бросал им мясо, они за него дрались, а я наблюдал. Изо дня в день наблюдал и выбрал самого сильного. Через время понял: самый сильный – не всегда самый храбрый. Тогда я выбрал самого храброго и только через полтора месяца выбрал самого умного. Им оказалась маленькая волчица, которая вообще ни разу не дралась за первый кусок мяса, потому что знала: еще шесть кусков я точно дам», - рассказал он.

Эту историю губернатор рассказал, объясняя, почему стал губернатором и как ему это помогло в работе.

«Когда я стал губернатором, собрал чиновников и сказал: я долго жил в лесу, ни на кого не надеюсь, кроме себя, заранее прощаю всех, кто меня предаст, но вы должны быть честны перед собой. Рассказал им о случае с волчицей и добавил: буду бросать финансовые и политические косточки и выберу самого умного из вас», - заявил он.


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