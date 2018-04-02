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Рубан и Савченко отказываются от дачи показаний следствию

Вчера, 14:57 citynews.net.ua | Напечатать

Владимир Рубан и Надежда Савченко отказываются от дачи показаний следствию.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"В настоящее время фигуранты дела, пользуясь своими процессуальными правами, отказываются от дачи показаний следствию. Сейчас следствием среди прочего назначено и проводится тринадцать экспертных исследований оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, в том числе комиссионная судебно-психологическая экспертиза по проверке правдивости показаний Надежды Савченко", - сообщили в СБУ.

Кроме того, на данный момент проведены допросы свидетелей, которые сообщили важные фактические данные об обстоятельствах, являющихся предметом исследования в данном производстве. Сейчас осуществляется обзор и анализ документов и предметов, изъятых по месту жительства и работы Рубана и Савченко, проверяется причастность к преступлениям других лиц.

 


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