За сутки в АТО ранены 2 украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 15 апреля 2018 года, ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов пострадали двое украинских военнослужащих. Состояние их здоровья оценивается как средней тяжести", - сообщил Гуцуляк.

По информации представителя Минобороны, за минувшие сутки боевики 59 раз обстреливали украинской позиции, преимущественно на Донецком направлении. Все обстрелы определены как прицельные. Кроме того, Гуцуляк сообщил, что украинские военные 24 раза открывали огонь в ответ.