В Попаснянском районе перевернулся автомобиль с детьми (фото)

В Попаснянском районе Луганской области 15 апреля перевернулось авто. В результате ДТП пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

«Вчера, на 181 км + 300 м автодороги Р-66, в Попаснянском района, 31-летняя женщина-водитель автомобиля "CHERY QQ", не выбрав безопасную скорость движения, не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части где произошло опрокидывание автомобиля. В результате ДТП за медицинской помощью с легкими травмами обратились трое пассажиров: 50-летняя женщина, 2-летний мальчик и 10-летняя девочка, которые от госпитализации отказались. Водитель автомобиля не пострадал», – сообщили в полиции.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.