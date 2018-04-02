Алчевский меткомбинат может остановиться из-за долгов

Алчевский меткомбинат может приостановить работу в связи с отказом угледобывающих предприятий "ДНР" поставлять уголь до погашения задолженности ЗАО "Внешторгсервис".

Об этом в Facebook написал координатор "Информационного Сопротивления" Дмитрий Тымчук.

Так, по информации источника, Алчевский меткомбинат, работа которого зависит от поставок сырья из "ДНР", в ближайшее время может приостановить работу в связи с отказом угледобывающих предприятий "ДНР" поставлять уголь для коксования до погашения существующей задолженности ЗАО "Внешторгсервис" (осуществляет «внешнее управление» большинством предприятий оккупированной территории).