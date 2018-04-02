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Армия получит новые многоцелевые внедорожники "Богдан"

Сегодня, 17:53 citynews.net.ua | Напечатать

Армия получит новые многоцелевые внедорожники "Богдан"Первая партия многоцелевых внедорожников "Богдан 2351" уже скоро поступит для эксплуатации Вооруженными силами Украины в зоне боевых действий на Востоке страны.

Об этом в комментарии журналистам рассказал коммерческий директор автосборочного завода №2 корпорации "Богдан" Игорь Осадчий, сообщает Укринформ.

"Автомобиль предназначен для перевозки личного состава, перевозки командира, который параллельно может перевезти с собой небольшой груз, топливо или боекомплект, багажник этого автомобиля позволяет перевозить ящики с патронами без проблем. Грузоподъемность автомобиля 1 тонна, мы рекомендуем нагружать грузовой отсек до 700 кг", - отметил Осадчий.

По его словам, автомобиль уже прошел ведомственные испытания и допущен к эксплуатации в ВСУ.

Технический директор предприятия Владислав Ильенко сообщил, что внедорожник "Богдан 2351" выполнен на базе шасси полноприводного автомобиля Great Wall Wingle 5 doublecab, который тестово эксплутировался ВСУ с 2013 по 2015 год.

"Основные доработки, выполненные в базовом шасси автомобиля: покраска в защитный цвет..., шины предназначены для эксплуатации во внедорожных условиях, использованы усиленные подвески, усиленные амортизаторы..., также он дооборудован специальной клавишей, которая выключает все электроприборы и позволяет работать в режиме светомаскировки... Обеспечена возможность буксования, можно буксовать за собой груз до 1,5 тонны, если оборудован дополнительными тормозами - то до 3 тонн, также усилен задний бампер", - рассказал Ильенко.

Автомобиль оборудован системой кондиционирования, а максимальный угол подъема достигает 30 градусов.

В целом первая партия составляет более 10 автомобилей и уже сегодня начнутся их поставки в ВСУ.

Комментируя стоимость внедорожника, руководители предприятия отметили, что для ВСУ он стоит столько же, сколько в базовом варианте стоит для гражданского населения и позиционируется как автомобиль-аналог гражданского Mitsubishi L200.

"Это конкурент современных автомобилей Mitsubishi, современных автомобилей УАЗ. Аналогичные автомобили стоят на вооружении многих армий", - говорят в "Богдане".

Коммерческий директор подчеркнул, что внедорожник проходит пятиступенчатый контроль качества. "Это, прежде всего, неоднократный контроль, реализованный на самом производстве, это военное представительство, это испытание, это работа с эксплуатантами", - сказал Осадчий.

Он также отметил, что уровень локализации производства "Богдан 2351" достигает 50% благодаря доработке базового автомобиля.


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