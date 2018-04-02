На Донбассе в 2017 году погибли или были травмированы 480 мирных жителей

В прошлом году 480 мирных жителей и в этом году 39 человек погибли или получили травмы на Донбассе.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает РБК-Украина.

"Потребности людей игнорируются, очевидно, что они имеют проблемы из-за наличия мин везде. Было зафиксировано 8 противотанковых мин у Старогнатовки, у 320 противотанковых мин у Авдеевки и не менее 50 противотанковых мин вблизи Попасной", - сказал он. Чтобы защитить людей в восточной части Украины, сторонам следует снять оружие, освободить войска и формирования, подчеркнул Хуг.

"Сегодня мы способствовали изъятию остатков тел семьи, наткнулась на мину в Станице Луганской. В прошлом году 480 мирных жителей и в этом году 39 человек погибли или получили травмы. Стороны не смогли защитить мирных жителей. Чтобы защитить людей в восточной части Украины, сторонам следует снять оружие, освободить войска и формирования", - добавил глава СММ ОБСЕ.