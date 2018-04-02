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У Путина занимаются созданием предпосылок для ввода войск РФ в Украину осенью

Сегодня, 13:54 citynews.net.ua | Напечатать

Группа в окружении президента Российской Федерации Владимира Путина занимается созданием предпосылок для ввода войск России в Украину уже осенью этого года.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

"Мы владеем информацией о планах российской стороны, знаем о существовании в окружении Путина группы, которая поставила себе целью создать предпосылки для введения уже осенью этого года в Украину российских войск под предлогом защиты русскоязычного населения", - отметил Кононенко.

По словам Кононенко, СБУ знает о таких планах и не даст РФ их реализовать. "Для этого они планируют задействовать криминалитет, спортсменов, околокриминальные структуры для избиения участников пророссийских мероприятий и крестных ходов. Но мы не дадим им реализовать эти планы, будем и впредь разоблачать подрывную деятельность российских спецслужб", - добавил он.


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