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На Луганщине взяли под стражу участника «ЛНР»

Сегодня, 12:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области взяли под стражу участника незаконного вооруженного формирования «ЛНР», которого накануне задержали на КПВВ «Майорск».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В сообщении отмечается, что прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении участника НВФ «ЛНР», которому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).

«Досудебным расследованием установлено, что в марте 2017 года гражданин Украины вошел в состав террористической группы, занимая "должность" так называемого "разведчика-гранатометчика" 2 Отдельной механизированной бригады 2 артиллерийского корпуса народной милиции "ЛНР". Реализуя свои преступные намерения, с марта 2017 года по апрель 2018 года злоумышленник осуществлял разведку артиллерийского корпуса народной милиции "ЛНР", которая с применением тяжелого вооружения с 2014 года и по настоящее время совершает обстрелы позиций, военных, гражданских объектов и населения на территории Станично-Луганского и Новоайдарского районов Луганской области. При попытке пересечения КПВВ "Майорск" пособник террористов задержан сотрудниками 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях», – рассказали в прокуратуре.

По ходатайству процессуального руководителя постановлением Северодонецкого городского суда задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.


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