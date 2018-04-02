За прошедшие сутки боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за сутки в результате обстрелов боевиков погиб один украинский военный, еще один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 66 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Так, на Донецком направлении из запрещенных минскими договоренностями 120-мм минометов оккупанты вели огонь по нашим позициям в Песках и Водяном, а минометы калибра 82 мм применили возле Шахты "Бутовка", Талаковки и Водяного, вооружения БМП – около Талаковки и Водяного, а зенитные установки – в районе Опытного и Шахты "Бутовка".

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли наши позиции вблизи Авдеевки, Шахты "Бутовка", Марьинки, Опытного, Водяного, Песков, Павлополя, Каменки, Лебединского, Красногоровки, Широкино и Гнутово, а в районе Песков, Павлополя и Авдеевки велся снайперский огонь.

На Луганском направлении враг обстрелял украинские укрепления возле Троицкого, Крымского, в районе Луганского, Железного и Зайцево, Новозвановки и Светлодарска.