В Мининформполитики задумались о доступе жителей Донбасса к Интернету

На подконтрольной части Донецкой и Луганской областей должен быть расширен интернет-доступ, особенно в сельской местности.

Об этом сказал заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, пишет «УНН».

«На подконтрольной украинскому правительству территории в сельской местности прием интернет-услуги, именно мобильного интернета, он очень тяжелый. Он там есть, но мне бы хотелось, чтобы он был расширен для того, чтобы люди могли потреблять контент», – сказал он.

И благодаря этому, по словам Золотухина «не будет никаких оснований говорить о том, что это или украинская, или российская сторона, или какая-то пропаганда».

«И, собственно, развитие этой инфраструктуры для нас было бы очень благоприятным. Вопрос в том, что, несмотря на наши функции и обязательства информационной политики, конечно, главным органом здесь является НКРСИ (Национальной комиссии по регулированию в сфере связи и информатизации – прим.). Тем не менее, это даже не зависит от государственной деятельности, у нас еще есть коммерческие игроки, которые должны, собственно, решить между собой какие-то вопросы. Соответственно есть регулятор, коммерческие игроки, и это очень многосложная система, которую надо согласовать», – отметил замминистра.

Золотухин рассказал, что на сегодняшний день проводится анализ относительно интернет-доступа на подконтрольную часть Донбасса. «К сожалению, сейчас ничем похвастаться нельзя, но, я думаю, что это важное направление нашей работы. Потому что интернет – это очень важный канал доставки контента информации. И соответственно приоритетом по этому вопросу являются Донецкая и Луганская области по понятным причинам... По оценкам некоторых экспертов, там есть реальная возможность найти решение», – подчеркнул он.