Украина поучаствует в разработке нового танка для Минобороны Индии

Украина примет участие в разработке нового танка для Министерства обороны Индии.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром".

Так, специалисты ГП "Спецтехноэкспорт", входящего в состав ГК "Укроборонпром", заключили новые контракты общей стоимостью более полумиллиарда гривен. Всего в работе предприятия находятся контракты на сумму полмиллиарда долларов. В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве с индийской государственной компанией Bharat Electronics Limited. Она является одной из крупнейших локальных поставщиков оборонной продукции для Минобороны Индии.

Соглашение определяет сотрудничество сторон в рамках программ модернизации и локализации производства компонентов бронетехники. "Предусмотрено привлечение представителей украинского и индийского ОПК к процессам создания нового танка для нужд Минобороны Индии, модернизации комплексов РЛС и ПВО производства СССР, совместных опытно-конструкторских разработок, в том числе по гидроакустическим и радиолокационным направлениям", - указано в сообщении.