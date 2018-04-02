Порошенко предлагает законодательно ограничить вмешательство России в выборы

Президент предложил, на примере других стран, законодательно разработать меры по противодействию вмешательству России в выборы.

Об этом глава государства заявления во время Международного форума в Киеве, РБК-Украина.

"Цифровая эра требует от нас взять на вооружение новые и эффективные законодательные предохранители для защиты достижений свободного выбора наших обществ...Недаром в таких демократиях, как Франция, Германия, или внедрены, или сейчас внедряют изменения в законодательство такого типа. Это должны сделать, и мы",- заявил Порошенко Он подчеркнул, что в ближайшие два года в западных странах должно состояться около 20 избирательных кампаний.

"Мир должен предложить рецепт для противодействия российского вмешательства в любые выборы, в том числе российского вмешательства в украинские. В ближайшие два года в западных странах должно состояться около 20 избирательных кампаний. Например, выборы в Европейский парламент, который будет иметь чрезвычайное влияние на будущий состав европейской комиссии", - заявил Порошенко.