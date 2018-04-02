Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ задокументировали почти четыре десятка единиц бронетехники на территории аэропорта в оккупированном Луганске.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook. Как отмечается, боевики на Донбассе продолжают наращивать боевой потенциал в оккупированных населенных пунктах.

"По информации СММ ОБСЕ, в юго-восточной части Луганска (территория аэропорта), боевики вооруженных формирований РФ сосредоточили 7 единиц танков Т-72, 7 реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 7 единиц самоходных гаубиц 2С1, 7 зенитных ракетных комплексов 9К35, и 10 единиц буксируваних гаубиц различной модификации", - говорится в сообщении.

Кроме того, ОБСЕ зафиксировала 14 противотанковых мин в населенном пункте Заиченко, 40 танков различного типа в районах населенных пунктов Бугаевка и Круглик, расположение САУ различного калибра недалеко от водопроводной станции в Голубовке и Сарабаше и танки на территории сельскохозяйственного предприятия в Обозном. Отмечается, что боевики сосредотачивают технику и вооружения непосредственно в населенных пунктах, чем подвергают опасности мирное население.