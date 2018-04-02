Краматорский суд признал смерть волонтера Крайникова в плену Безлера

Краматорский городской суд Донецкой области признал факт похищения и смерти волонтера Александра Крайникова, 1973 года.

Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на решение суда от 4 апреля.

С иском в суд обратилась мать погибшего Клавдия Крайникова. Она отметила, что 23 июня 2014 года боевики захватили ее сына Александра в помещении магазина «Эко маркет», расположенный на ул. Жукова, 9А в Горловке. Мужчина вместе с друзьями занимался волонтерской деятельностью, обеспечивая продуктами питания и одеждой блокпосты военных ВСУ на майорских Донецкой области, а также посещая военные части, в том числе и пограничников.

Позже мать волонтера узнала, что ее сын содержится боевиками Игоря Безлера.

Она дважды встречалась с Безлером, который подтвердил, что Александр Крайников находится у них в плену. А потом заявил, что его отпустил.

Женщина также обращалась к разным организациям на оккупированной территории в Горловке, в том числе и в военной комендатуры России, однако всюду ей говорили, что о пропавшем Александра им ничего не известно.

Через некоторое время от друзей сына Клавдия Крайникова получила информацию, что Александра убил в плену сам Безлер. По данному факту полиция Мариуполя начала уголовное производство.

В суде советник заместителя министра обороны Украины подтвердил, что летом 2014 года, находясь в плену группы Безлера, видел, как убили Александра Крайникова. По его описаниям это произошло после того, как боевики вывели волонтера в туалет, при этом в коридоре начали наносить многочисленные удары ногами по всем частям тела. Среди них был и Игорь Безлер, который обвинил Крайникова в сотрудничестве с «Правым сектором» и шпионаже. После этого Безлер достал пистолет и несколько раз выстрелил в голову Крайникова, от чего последний упал на пол без признаков жизни.

«Таким образом, суд пришел к выводу доказательства факта похищения и смерти Александра Крайникова именно вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации и в период временной оккупации РФ Горловки Донецкой области. Вышеуказанные действия были совершены управляемыми Российской Федерацией незаконными вооруженными формированиями на территории оккупированной Горловки», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на сайте «Администрации города Горловка» до сих пор висит сообщение о розыске Александра Крайникова как без вести пропавшего.