Порошенко: Россия боится введения миротворческой миссии в ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко сегодня на Форуме по безопасности в Киеве, - передает "ОстроВ".

"Миротворческая миссия должна охватить всю оккупированную территорию, включая неподконтрольный участок украинско-российской границы. У меня нет сомнений, что как только мы установим контроль над границей, мир немедленно вернется на эту землю за считанные недели", - сказал он.

"Именно этого боится Россия", - отметил Порошенко.