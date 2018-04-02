В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 11 апреля 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк. "Вследствие вражеских обстрелов ни один из украинских военнослужащих не пострадал", - заявил он. По словам представителя Минобороны, за минувшие сутки ситуация на Донбассе не претерпела существенных изменений.

Так, в течение суток боевики 38 раз обстреливали украинские позиции, 35 обстрелов определены как прицельные. Украинские войска 14 раз открывали огонь в ответ.