Телеканал иновещания UA|TV, который является частью государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", запустил вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Луганской области.

Так, с телебашни в Бахмутовке (Луганская область) КП "Инновационно-информационный центр" (г. Северодонецк) начало трансляцию UA|TV в тестовом режиме на 40-м ТВК с мощностью 1,2 кВт в цифровом формате DVB-T2, сообщается на сайте Министерства информационной политики.