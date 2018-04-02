Сестра: Савченко доставили из СИЗО в клинику для обследования

Народного депутата Надежду Савченко, которую арестовал суд 23 марта сроком на 2 месяца, доставили из СИЗО в клинику для обследования.

Об этом в эфире "112 Украина" заявила ее сестра Вера Савченко.

"Мне информацию предоставили в СИЗО, сказав, что ее уже увезли в клинику СИЗО по ее согласию на обследование, я так понимаю. Буду сегодня снова просить свидания, чтобы понять, чем это закончилось", - сказала она.

"Я два дня пытаюсь выяснить и сегодня добилась встречи хоть с кем-то из СИЗО, поскольку работники, которые принимают передачи, отказывались комментировать, и я так и не поняла, что это за действия. Но, если я понимаю, это не "перевели", это доставили на обследование с ее согласия, как мне сообщили работники СИЗО", - добавила она.

По словам Веры Савченко, адвокаты не сопровождают ее сестру, поскольку задействованы в других процессах.