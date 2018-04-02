Заммэра Сватово оштрафуют за несообщение о продаже квартиры горсовету

Первого заместителя Сватовского городского головы признали виновной в том, что она не сообщила НАПК о продаже собственной квартиры городскому совету.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Первый заместитель Сватовского городского головы в 2017 году на основании договора осуществила продажу своей квартиры Сватовской городском совете. Получив доход в сумме 318 тысяч гривен, чиновница несвоевременно сообщила Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии», - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, женщину признали виновной в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией (ч. 2 ст. 172-6 КУоАП) и наложили взыскание в виде штрафа в размере 1700 гривен.