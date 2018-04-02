За сутки КПВВ в Донбассе пересекли 43,8 тыс. человек

Сегодня утром, 12 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 43,8 тыс. человек и 5,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10910 человек и 1340 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10135 человек и 1690 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8190 человек и 1495 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4825 человек и 1105 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9755 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/0;

КПВВ «Марьинка» – 0/10;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/25;

КПВВ «Гнутово» – 40/10.