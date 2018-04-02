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За сутки в АТО зафиксировано 38 обстрелов

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Оккупационные войска на Донбассе за минувшие сутки, 11 апреля 2018 года, 38 раз обстреляли позиции украинских военных. 

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook. 

Сообщается, что на Донецком направлении из запрещенных минскими соглашениями минометов и гранатометов различных систем агрессор обстреливал укрепления в районе Песков и шахты "Бутовка".

 Минометы противник также применил вблизи Новотроицкого, а танковое вооружение - неподалеку Каменки. Кроме того, из гранатометов обстреляны позиции в Авдеевке, Талаковке, Марьинке, Водяном и Пищевике, крупнокалиберных пулеметов - в Каменке, Гнутово, Опытном, Водяном, Песках, Новотроицком и Павлополе, а из вооружения БМП - в Гнутово, Песках, Невельском и Пищевике. Также стрелковое оружие противник применил по позициям в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, шахты "Бутовка", Талаковки, Водяного и Гнутово, а вблизи Марьинки велся снайперский огонь. 

На Луганском направлении из минометов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам под Троицким, а из стрелкового оружия обстреляли Станицу Луганскую. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.


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