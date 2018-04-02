На Луганщине остаются подтопленными 13 мостов

В Луганской области на сегодняшний день остается 13 подтопленных мостов и подъездов к мостам. В Станично-Луганском районе уровень воды в реке Айдар поднялся на 27 см.

О ситуации с подтоплением в области сегодня, 11 апреля, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, в Новопсковском районе уровень воды находится выше мостов в селах Лисогоровка и Закотное. В районе села Осиново уровень снизился до 100 см, поэтому мост не затоплен. В то же время, в селе Танюшовка вода на мосту держится на уровне 15 см.

В Старобельском районе уровень воды в реке Айдар за сутки снизился на 20 см. На территории района насчитывается шесть низководных мостов, которые сейчас затоплены: в селах Хворостяновка, Титаровка, Новоселовка, Балакиревка, Проказино, Бутковка. Все эти мосты закрыты для проезда легкового и грузового транспорта. На них установлены указатели уровня воды и знаки предупреждения. Также, организован объездной проезд через село Подгоровка. В настоящее время жилые дома сейчас не подтоплены.

Кроме того, затоплен на 81 см «старый» мост в поселке Новоайдар. Проехать можно через «новый» мост. Помимо этого, подтоплены мосты в селах:

Петренково (проезд возможен только на грузовом автомобиле);

Спеваковка (проезд существует по другим селам);

Маловенделовка (объезд через другие села);

Дмитровка (возможен проезд на легковом транспорте);

Бахмутовка – подтоплен участок автодороги за мостом. Дома не подтоплены.

По информации облсовета, в Станично-Луганском в районе сел Геевка и Передельское в реке Айдар уровень воды поднялся на 27 см.

«Текущая ситуация с подтоплением находится под контролем областной и местных органов власти, служб ГП «Луганский облавтодор», Национальной полиции и Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области», – отмечается в сообщении.