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Экс-«мэр» Лутугино арестован в РФ (фото)

Сегодня, 17:08 citynews.net.ua | Напечатать

Экс-«мэр» Лутугино арестован в РФ (фото)Россиянин Егор Козин, известный на неподконтрольной территории Луганской области как Егор Русский, арестован в российском городе Ухта по подозрению в получении взятки.

Суд арестовал на два месяца бывшего «главу администрации Лутугинского района» при группировке «ЛНР», пишет «Реальная газета».

Егор Русский называл себя «главой» района и города Лутугино с 29 января 2015 года по 2 июня 2016 года. Также есть информация, что он воевал против украинской армии в составе незаконного вооруженного формирования «Заря».

В Ухте 9 апреля Русский арестован на посту директора муниципального учреждения «Спортивная школа Юность». Его подозревают в получении взятки за незаконные действия (часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ).

По данным следствия, в 2017 году Егор Русский получил от нескольких предпринимателей в качестве взятки деньги и иное имущество за то, что отдавал их фирмам приоритет при заключении договоров для обеспечения нужд спортшколы.

Сотрудники ФСБ задержали Егора Русского 6 апреля.


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