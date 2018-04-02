На территории Рубежанского Красителя произошел пожар из-за чего произошло аварийное отключение света в области

Внезапное падение напряжения, аварийные отключения нескольких ЛЭП и обесточивания произошли сегодня, 11 апреля, по всей подконтрольной территории Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Причиной аварийной ситуации стала пожар на территории химического завода «Рубежанский Краситель» - загорелся силовой трансформатор на подстанции «Донецкая», который находится на балансе ООО «Рубежанский Краситель». Из-за этого в 11:47 аварийно отключилась ВЛ 110 кВ «Рубежная - Донецкая» и произошло кратковременное падение напряжения во всей энергосистеме.

Пожарным удалось потушить огонь в 14:18. Для этого также пришлось отключить линию электропередачи «Юбилейная - Рубежная». Сейчас обгоревшая подстанция не работает.

Потребители могли почувствовать падение напряжения благодаря использованию барьерных устройств - это привело к отключению бытовой техники. Известно, что падение напряжения было замечено в Лисичанске, Рубежном, Старобельске, на Луганской теплоэлектростанции (Счастье), то есть в разных частях подконтрольной территории Луганской области.