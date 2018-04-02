Механизм получения ребенком статуса пострадавшего от войны на Донбассе доработают

Министерству социальной политики поручено в течение недели доработать постановление, определяющее механизм получения ребенком статуса пострадавшего от боевых действий на Донбассе.

Соответствующее решение сегодня, 11 апреля, было принято на заседании правительства, пишут Донецкие новости.

Речь идет о Постановлении Кабинета министров Украины «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 24 сентября 2008 № 866 и от 5 апреля 2017 № 268» об усовершенствовании порядка предоставления статуса ребенку, пострадавшему в результате военных действий и вооруженных конфликтов, которым регулируется перечень детей, имеющих право на получение такого статуса.

Документом предусматривается право на получение статуса ребенком, пострадавшим в результате военных действий в период проведения АТО на Донбассе.

Один из участников рабочей группы – народный депутат Украины Юрий Павленко считает, что данное постановление, которое было доработано рабочей группой Минсоцполитики совместно с общественными организациями, все еще является дискриминационным. Кроме того, его итоговый вариант, представленный сегодня правительству на утверждение, правозащитникам не показали. «Это снова приведет к тому, что через год мы в зале Верховной Рады получим ту же дискуссию, но будет не 9 детей, а 109 детей из 580 тыс.», – заявил нардеп.

Свое мнение также высказал министр социальной политики Андрей Рева. «В предыдущем постановлении, чтобы верифицировать весь процесс для детей, пострадавших от военных действий, чтобы понять, произошло ли событие, связанное с тем или иным видом насилия, что является уголовным преступлением, мы предложили процедуру, которую вы критикуете через уголовно-процессуальное законодательство, когда обращаются родители, устанавливается факт, предоставляется статус», – сказал он.

«Общественные организации, с которыми мы говорили, предлагают по части психологического насилия над ребенком, пострадавшим в зоне военного конфликта, убрать любые моменты, связанные с верификацией. Я не думаю, что нам удастся полностью договориться по этой позиции», – заявил Рева.