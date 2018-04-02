Минюст за неделю взыскал почти 21 млн гривен долгов по зарплате

В течение прошедшей недели государственные исполнители Министерства юстиции Украины взыскали с предприятий 20,8 млн гривен долгов по зарплате в пользу 1 855 работников.

Об этом сообщила заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко, передает пресс-служба ведомства.

Представляя результаты кампании по взысканию задолженности по заработной плате за первую неделю, начиная со 2 апреля 2018 года, Глущенко сообщила о создании региональных штабов и мобильных групп. Исполнители перед началом кампании получили технологическую карту по работе с должниками, находящимися в процедуре банкротства.

"За неделю, которая прошла со старта кампании, есть ощутимые результаты. Некоторые предприятия уже погасили миллионные долги перед своими работниками. Лучшие результаты показали Ровенская, Луганская, Львовская и Киевская области", - отметила Глущенко.

Отмечается, что ПАО "Ровноазот" выплатил 3,7 млн гривен в пользу 117 работников, ПАО "Лисичанскуголь" - 2,5 млн гривен в пользу 118 работников, ООО "Мостостроительный отряд No112" (Киевская область) погасил задолженность на 1 млн 330 тыс. гривен 23 работникам. В целом, по словам Глущенко, с начала года госисполнителями взыскано 116,2 млн грн долгов по зарплате. Полностью задолженность погашена 9 651 работнику.