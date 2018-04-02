В Луганской области в заброшенном блиндаже обнаружили боеприпасы

В селе Райгородка правоохранители обнаружили и изъяли боеприпасы.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Согласно сообщению, сотрудники Новоайдарского отдела полиции совместно с сотрудниками СБУ в заброшенном блиндаже, расположенном на расстоянии около 1 км от села Райгородок обнаружили и изъяли боеприпасы:

4 – ВОГ-17М,

1 – ВОГ-25П,

19 – ВОГ-25.

Изъятое направлено в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Данный факт зарегистрирован.