В Луганской области в заброшенном блиндаже обнаружили боеприпасы

В Луганской области в заброшенном блиндаже обнаружили боеприпасыСегодня, 13:52
В селе Райгородка правоохранители обнаружили и изъяли боеприпасы.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.
Согласно сообщению, сотрудники Новоайдарского отдела полиции совместно с сотрудниками СБУ в заброшенном блиндаже, расположенном на расстоянии около 1 км от села Райгородок обнаружили и изъяли боеприпасы:
4 – ВОГ-17М,
1 – ВОГ-25П,
19 – ВОГ-25.
Изъятое направлено в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. Данный факт зарегистрирован.