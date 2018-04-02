В Минобороны констатировали увеличение числа обстрелов на Донбассе со стороны боевиков

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 10 апреля 2018 года, существенно увеличилось количество обстрелов украинских позиций, ранены 5 военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения, еще один защитник - боевое травмирование", - сообщил Гуцуляк. Раненых военных оперативно доставили в мобильные госпитали, состояние их здоровья удовлетворительное. Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки боевики на Донбассе существенно увеличили количество обстрелов украинских позиций. В целом за сутки боевики 64 раза обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, украинские военные 19 раз открывали огонь в ответ.