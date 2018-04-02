Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

В Украине 11-13 апреля ожидается высокий, а в ряде областей опасный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает ГСЧС.

«По сообщению Укргидрометцентра, 11-13 апреля в западных, Житомирской, 13 апреля и в большинстве районов Винницкой области ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности; на остальной территории Украины будет преобладать высокий (4 класса) уровень пожарной опасности. 11 апреля в северных и центральных районах Киевской области, 12-13 апреля по области ожидается высокий (4 класса), в районе Чернобыля чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности», - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что 11-13 апреля в Киеве ожидается высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.