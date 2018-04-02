Порошенко уволил главу Новопсковской РГА

Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Белика с должности председателя Новопсковской районной государственной администрации.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на его сайте.

В распоряжении указано, что председателя увольняют согласно поданному им заявлению. Документ подписан 7 апреля 2018 года.

Отметим, что Белик был назначен Петром Порошенко на должность главы Новопсковской РГА в январе 2015 года. О назначении нового руководителя информации пока нет.