В оккупированном Луганске сотрудник охранной структуры МГБ ЛНР пытался ограбить квартиру

Сотрудник службы ГСО (охранная структура МВД ЛНР) пробрался в квартиру по адресу: г. Луганск, кв. Южный, 9/8 с целью ограбления.

Об этом говорится в сообщении группы «ЛНР/хроники дурдома» в соцсети.

«Как ГСОшник лезет выставлять хату, увидела хозяйка и вызвала ментов. Сотрудники "Беркута" приняли меры к задержанию преступника. Однако тот, попытался скрыться с места происшествия. Вор выпрыгнул из окна второго этажа, но будучи пьяный, неудачно приземлился и сломал себе кости. Задержанный - Бурачков Александр Александрович, 1974 г.р., житель Луганска, охранник УГСО МВД ЛНР», - говорится в сообщении.