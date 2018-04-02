В зоне АТО за сутки ранены 3 украинских военных

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 9 апреля 2018 года, пострадали трое украинских военнослужащих.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеских обстрелов трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения. Пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения. Состояние здоровья всех 3 защитников оценивается как удовлетворительное", - отметил Гуцуляк.

По информации Минобороны, боевики за сутки 35 раз обстреливали украинские позиции, в частности, применяя артиллерийские системы калибра 122 мм и тяжелые минометы. Наибольшая активность боевиков зафиксирована на Донецком направлении. Военнослужащие ВСУ 9 раз открывали огонь в ответ, применяя разрешенное минскими договоренностями оружие.