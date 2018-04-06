В выходные сотрудники управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Луганской области во время несения службы на КПВВ "Станица Луганская" выявили два факта нарушения порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. А именно: 65-летний пенсионер пытался переправить из Станицы в Луганск детский квадроцикл себестоимостью 20 тыс. грн, который он накануне приобрел в интернет - магазине.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

А 52-летняя учительница хотела перевезти из Станицы в Луганск 4 автомобильных колеса радиусом 17 дюймов, себестоимость которых составляет примерно 17 тыс. грн. По ее словам, товар она получила на «Новой почте».

По данным фактам составлены 2 административных протокола по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП и направлены на рассмотрение в Беловодский районный суд.

Напомним, п. 4 приказа № 39 «Об утверждении Перечня и объемов товаров, разрешенных для перемещения в/ с гуманитарно-логистических центров и через линию соприкосновения» (с изменениями и дополнениями) установлено, что граждане через линию соприкосновения с неконтролируемой территории на контролируемую территорию и обратно в ручной клади и сопровождаемом багаже могут перевозить товары из утвержденного Перечня, суммарная стоимость которых не превышает 10 000 гривен, а суммарный вес – не более 75 кг на одного человека. Среди разрешенных вещей также один комплект (4 штуки) всесезонных или зимних, или летних шин для легковых автомобилей, радиусом не более 16 дюймов.