Жебривский: Выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса можно было бы через МККК

"Я недавно встречался с представителями Красного Креста... Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать", - сказал он.

По данным руководителя Донецкой ОГА, среди зарегистрированных 3,3 миллиона пенсионеров - внутренне перемещенных лиц только около 200-250 тысяч постоянно проживают на подконтрольной Украине территории. Такие пенсионеры должны проходить идентификацию, для чего им необходимо приезжать один-два раза в полгода в отделение "Ощадбанка", а в противном случае выплата пенсии может быть заблокирована. Такая система, по словам Жебривского, позволяет определить, что пенсия начисляется настоящим получателям, а не, например, боевику, отобравшему банковскую карточку у пенсионера.

"Государство Украина сохраняет свои обязательства платить пенсии, но хочет видеть, кому платит, что выплата идет именно тому человеку. Жив этот человек или нет? Находится ли банковская карточка у этого человека, или отобрали боевики? Или простите меня, сын-алкоголик, который вместо родителей получает пенсию, и оставляет стариков без средств к существованию!" - сказал Жебривский.

Также он констатировал, что в Донецкой области это где-то 300-350 тысяч человек по разным причинам на данный момент не получают украинские пенсии. По словам Жебривского, часть пенсионеров бояться выезжать с оккупированной территории, так как их запугала пропаганда, есть люди, которые прикованы к кровати и не могут передвигаться, а потому не имеют возможности приехать за пенсией на подконтрольную украинской власти территорию. "Это, наверное, наибольшая трагедия, я бы сказал", - отметил глава области.