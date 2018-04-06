Боевики за сутки совершили 35 обстрелов

В зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 35 обстрелов позиций Вооруженных сил Украин, трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook. Так, на Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии боевики обстреляли украинские позиции в районе Широкино и Лебединского, а из минометов - возле Водяного.

По защитникам Лебединского враг открывал огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, по защитникам Широкино, Талаковки, Каменки, Опытного, Марьинки, Водяного и Авдеевки - из гранатометов. Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы боевики применили в районе Пищевика и Каменки, вооружения БМП – около Водяного, снайперское оружие – у Песков, а стрелковое оружие – по защитникам Гнутового, Первомайского, Невельского, Песков, Павлополя и Шахты "Бутовка".

На Луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по нашим укреплениям возле Луганского.

Также под обстрел из гранатометов попали украинские позиции около Светлодарска и Катериновки