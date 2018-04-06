Документы об образовании, выданные ОРДЛО и в Крыму не имеют юридической силы

Дипломы и другие документы документы об образовании, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе - не признаются и не имеют юридической силы. Такое разъяснение опубликовала пресс-служба Минобразования Украины в связи с многочисленными обращениями граждан.

Отмечается, что студенты, которые поступали до 2014 года в Луганской и Донецкой областях - могут продолжить учебу в любом другом городе Украины.

В Минобразования напоминают, что абитуриенты со временно оккупированных территорий могут поступить в перемещенные или уполномоченные учебные заведения по упрощенной процедуре. Для этого в таких ВУЗах будут работать образовательные центры (планируется, что их работа продлится с 19 июня по 30 сентября).