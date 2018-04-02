Пропуск через КПВВ в Станице на Пасху не изменится

В течение выходных и праздничных дней КПВВ "Станица Луганская" будет работать в штатном режиме.

Об этом пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Пропуск граждан через линию соприкосновения пограничники Лисичанского отряда будут осуществлять с 7:00 до 18:30.

Для более комфортного пересечения и обеспечения безопасности граждан в КПВВ "Станица Луганская" украинскими пограничниками созданы дополнительные рабочие места, а также увеличено количество военнослужащих в составе смены пограничных нарядов.