На Луганщине затоплены 14 мостов. Проезд транспорта ограничен

Из-за потепления вода местами вышла из берегов рек Айдар, Деркул, Евсуг, Красная и затопила низкопрофильные мосты на дорогах Луганской области. Это усложнило сообщение между некоторыми населенными пунктами. Сейчас в области остаются 14 подтопленных мостов и подъездов к мостам.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, в Новопсковском районе в с. Павленково по ул. Мира подтоплены четыре дома – уровень воды достигает 20 см. Кроме того, в с. Лысогоровка, с. Закотное, с. Осиново, с. Танюшевка в результате затопления моста дороги для проезда закрыты.

В Старобельском районе уровень воды в реке Айдар составляет 5,39 м. На территории района насчитывается 6 низководных мостов, которые сейчас затоплены: в с. Хворостяновка, с. Титаровка, с. Новоселовка, с. Балакиревка, с. Проказино, с. Бутковка.

«Затоплены мосты для легкового и грузового транспорта закрыты – проезд невозможен. Там установлены указатели уровня воды для координации движения транспорта и знаки предупреждения. При случае невозможности проезда по затопленным мостам организован объездной путь через село Подгоривка. Жилой сектор в районе пока не подтоплен», – говорится в сообщении Луганской ОВГА.

В Новоайдарском районе в пгт Новоайдар мост затопило на 20 см, в с. Петренково мост затоплен на 15 см, в с. Спеваковка подъезд перед мостом затопило на 10 см. Дома не подтоплены.

В Сватовском районе затоплен мост в с. Меловатка, уровень воды превышает на 45 см. Информации о подтоплении домов от населения не поступало.

В Беловодском районе вода на мостах сошла.

«Текущая ситуация с подтоплением находится под контролем областной и местных органов власти, служб ГП "Луганский облавтодор", Национальной полиции и Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области», – добавили в Луганской ОВГА.