» » На Луганщине затоплены 14 мостов. Проезд транспорта ограничен

На Луганщине затоплены 14 мостов. Проезд транспорта ограничен

Сегодня, 12:35 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине затоплены 14 мостов. Проезд транспорта ограниченИз-за потепления вода местами вышла из берегов рек Айдар, Деркул, Евсуг, Красная и затопила низкопрофильные мосты на дорогах Луганской области. Это усложнило сообщение между некоторыми населенными пунктами. Сейчас в области остаются 14 подтопленных мостов и подъездов к мостам.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, в Новопсковском районе в с. Павленково по ул. Мира подтоплены четыре дома – уровень воды достигает 20 см. Кроме того, в с. Лысогоровка, с. Закотное, с. Осиново, с. Танюшевка в результате затопления моста дороги для проезда закрыты.

В Старобельском районе уровень воды в реке Айдар составляет 5,39 м. На территории района насчитывается 6 низководных мостов, которые сейчас затоплены: в с. Хворостяновка, с. Титаровка, с. Новоселовка, с. Балакиревка, с. Проказино, с. Бутковка.

«Затоплены мосты для легкового и грузового транспорта закрыты – проезд невозможен. Там установлены указатели уровня воды для координации движения транспорта и знаки предупреждения. При случае невозможности проезда по затопленным мостам организован объездной путь через село Подгоривка. Жилой сектор в районе пока не подтоплен», – говорится в сообщении Луганской ОВГА.

В Новоайдарском районе в пгт Новоайдар мост затопило на 20 см, в с. Петренково мост затоплен на 15 см, в с. Спеваковка подъезд перед мостом затопило на 10 см. Дома не подтоплены.

В Сватовском районе затоплен мост в с. Меловатка, уровень воды превышает на 45 см. Информации о подтоплении домов от населения не поступало.

В Беловодском районе вода на мостах сошла.

«Текущая ситуация с подтоплением находится под контролем областной и местных органов власти, служб ГП "Луганский облавтодор", Национальной полиции и Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области», – добавили в Луганской ОВГА.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:37

В Госпогранслужбе рассказали, как будут работать на Пасху и в поминальные дни

Сегодня, 12:35

На Луганщине затоплены 14 мостов. Проезд транспорта ограничен

Сегодня, 12:07

Миланский "Интер" договорился с "Зарей" о трансфере Лунина

Сегодня, 11:47

Апелляционный суд Луганщины оставил в силе приговор российскому военному Агееву

Сегодня, 11:23

Более 110 тысяч плательщиков находятся на учете в фискальных органах ГФС области

Сегодня, 10:41

В Северодонецке мужчина подорвал себя гранатой

Сегодня, 10:11

ГСЧС не исключает подтопление населенных пунктов в Волынской и Луганской областях

Сегодня, 09:37

За прошедшие сутки в АТО зафиксировано 27 обстрелов

Сегодня, 09:00

Сенатор США анонсировал поставки Украине снайперских комплексов

Вчера, 23:23

"Старый" мост в Новоайдаре частично подтоплен (фото)

Вчера, 23:16

В России 11 детей получили ожоги глаз в детсаду

Вчера, 19:06

В зоне АТО боевики нарушили Пасхальное перемирие 10 раз

Новости Украины:

Сегодня, 13:39

Европарламент рассмотрит предоставление Украине 1 млрд евро финансовой помощи

Сегодня, 12:31

Рада может принять законопроект об антикоррупционном суде в мае-июне

Сегодня, 12:03

Украинские тарифы на электроэнергию - одни из самых низких в Европе

Сегодня, 11:43

И.о. главы райадминистрации в Черниговской области задержан на взятке $5 тыс.

Сегодня, 11:24

Оккупировав Крым, РФ нарушила 407 двусторонних и 80 международных договоров с Украиной

Сегодня, 09:00

В Николаеве командир взвода требовал от родителей военного $400 во избежание его отправки в АТО

Вчера, 23:25

Полицейским Бахмута сдался бывший «командир минометного расчета ДНР»

Вчера, 23:14

СБУ задержала чиновника "Укртрансбезопасности" за взятку в $38 тысяч

Вчера, 23:13

В Одессе появился памятник мечтателю

Вчера, 17:54

Генштаб разрешил включение 4G

Вчера, 17:28

Дочь Скрипаля сделала первое заявление после выхода из комы

Вчера, 17:27

На Пасху "Укрзализныця" запускает 10 дополнительных электричек

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 



^Наверх

 