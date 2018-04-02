Более 110 тысяч плательщиков находятся на учете в фискальных органах ГФС области

Из них более 40 тысяч юридические лица и 70,3 тыс. физические лица-предприниматели.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

За 3 месяца 2018 года поставлено на учет 734 налогоплательщика. Прекращена деятельность 940 налогоплательщиков.

Из общего количества налогоплательщиков по состоянию на 1 апреля текущего года более 2,6 тыс. зарегистрированы плательщиками налога на добавленную стоимость, из них: юридических лиц – 2375 и физических лиц - предпринимателей – 250.

Сервисом "Электронная регистрация плательщиков НДС" за январь-март этого года воспользовались 46 субъектов хозяйствования, тогда как за соответствующий период прошлого года – 11.

По состоянию на 01.04.2018 года в Реестре страхователей находятся почти 140 тыс. плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Количество физических лиц, зарегистрированных в Государственном реестре плательщиков налогов физических лиц (Луганская область), составляет 2 млн 266 тыс., а также 3,1 тыс. физических лиц, которые через свои религиозные убеждения отказались от принятия регистрационного номера учетной карты плательщиков налогов.