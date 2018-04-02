За прошедшие сутки в АТО зафиксировано 27 обстрелов

За прошедшие сутки в АТО зафиксировано 27 обстреловСегодня, 09:37
Пророссийские боевики на Донбассе за минувшие сутки, 5 апреля 2018 года, 27 раз нарушили так называемое "пасхальное перемирие".
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.
В частности, на Луганском направлении с нарушением минских соглашений противник из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливал укрепления сил АТО вблизи Луганского.
Кроме этого, минометы применили по позициям возле Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - в районе Новозвановки.
На Донецком направлении из минометов противник вел огонь по позициям в Лебединском. Кроме того, минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие применили в Водяном.
Также под огонь из гранатометов и стрелкового оружия попали укрепления вблизи Новотроицкого, Верхнеторецкого, Авдеевки, Павлополя и шахты "Бутовка", из крупнокалиберных пулеметов - Авдеевки и Невельского, а из стрелкового оружия - Каменки, Новомихайловки, Талаковки и Березового.
"В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется нашими защитниками", - добавили в штабе АТО.