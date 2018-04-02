К пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила 10 дополнительных модернизированных региональных поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, сообщается, что для дополнительных поездов используют вагоны, которые обычно движутся в составе "челночных" электричек, идущих от Киева "Для обеспечения перевозки пассажиров во время пасхальных праздников "Укрзализныця" назначила 10 дополнительных региональных поездов.

Для формирования этих поездов было задействовано комфортабельный подвижной состав, используемый на челночных маршрутах между Киевом и его городами-сателлитами и в указанный период времени не используются на этих маршрутах", - говорят в УЗ.

В частности, сообщается, что: на 6 апреля назначено два региональных поезда, которые будут отправляться со станции "Святошин": № 802 Святошин - Шостка и № 812/811 Святошин - Жмеринка; на 7 апреля компания назначила сразу шесть дополнительных региональных поездов: № 801 Шостка - Киев (с платформы Северная), № 804 Киев (с платформы Северная) - Шостка, № 803 Шостка - Фастов, № 812 Жмеринка - Киев (будет курсировать через Винницу), № 825 Киев - Хмельницкий (будет курсировать через Винницу) и № 826 Хмельницкий - Фастов (будет курсировать через Винницу). Кроме того, в завершение праздников - 9 и 10 апреля - в УЗ решили назначить региональный поезд № 831 Фастов-1 - Жмеринка и № 832 Жмеринка - Святошин соответственно. Они так же будут курсировать через Винницу.