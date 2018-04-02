В МОН рассказали, как распределят выделенную Кабмином субвенцию на начальные школы

Кабинет министров 4 апреля принял постановление, регулирующее распределение средств госсубвенции на оснащение начальных школ.

Об этом информирует Министерство образования и науки Украины. Субвенция на Новую украинскую школу (НУШ) предусмотрена в бюджете на 2018 год в размере 1,385 млрд гривен, из которых 998,7 млн грн пойдут на оборудование начальной школы, 386,5 млн грн - на обучение учителей начальной школы.

"Это постановление - это беспрецедентный шаг, впервые за всю историю Украины в начальную школу вкладывается такая сумма денег", - рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Сообщается, что часть субвенции, предусмотренной на закупку оборудования будет распределяться в соотношении 4/4/2: 40% средств пойдут на закупку дидактических материалов для первых классов НУШ, 40% - на закупку мебели для начальных классов, 20% средств - на закупку компьютерного оборудования.

"Традиционно государственное финансирование будет предоставляться местным органам самоуправления на основе софинансирования: 70/30 - для школ в городах областного значения, 90/10 - для школ в районах и ОТГ, 95/5 - для школ в горной местности и на линии соприкосновения", - говорится в разъяснении.